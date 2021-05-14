Новости – Политика
Политика
У россиян появился выбор — пять новых стран открыты для полета
14 мая, 2021 22:48
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Россия расширяет список открытых для полетов стран. Самолеты отправятся в Мексику, Саудовскую Аравию, Португалию, Исландию и Мальту.
Об возобновлении авиасообщения с данными странами заявил штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Рейсы из Москвы в Рейкьявик и в Валетту (Мальта) будут летать два раза в неделю. Трижды в неделю из столицы можно будет отправиться в мексиканский Канкун, Лиссабон и аравийскую Джидду. Также, по разу в неделю в ту же Джидду будут летать рейсы из Грозного и Махачкалы.
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