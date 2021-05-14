У россиян появился выбор — пять новых стран открыты для полета

Политика

Россия расширяет список открытых для полетов стран. Самолеты отправятся в Мексику, Саудовскую Аравию, Португалию, Исландию и Мальту.

Об возобновлении авиасообщения с данными странами заявил штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Рейсы из Москвы в Рейкьявик и в Валетту (Мальта) будут летать два раза в неделю. Трижды в неделю из столицы можно будет отправиться в мексиканский Канкун, Лиссабон и аравийскую Джидду. Также, по разу в неделю в ту же Джидду будут летать рейсы из Грозного и Махачкалы.