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У российской вакцины нашелся союзник в Европе. Он потребовал допустить «Спутник V» в Евросоюз

Антон Мельников
18 мая, 2021 18:39
2 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 18:39
2 мин
Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/globallookpress
Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/globallookpress

Россия и Германия выступают «первопроходцами» в создании вакцин от COVID-19 и это дает основу для сотрудничества между странами. Европейскому союзу следует допустить российский препарат до использования на территории ЕС. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Он отметил, что Россия и Германия поддерживают «тесный обмен» в сфере выпуска вакцин от коронавируса

«Как Германия с (вакциной от фармкомпании – прим.) BioNTech, так и Россия со «Спутником V» относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса», - сообщил глава Минэкономики.

«Таким образом, мы имеем еще одну основу для тесной кооперации на благо людей. Разумеется, «Спутник V» должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие медикаменты, препараты и вакцины», - заявил Альтмайер.

«ТАСС» напоминает, что немецкие представители властей неоднократно говорили о готовности использовать в своей стране вакцины, созданные не в ЕС, в том числе и препараты из России. Тем не менее, существует принципиальное условие – вакцины должны получить одобрение от Европейского агентства лекарственных средств.

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ТЕГИ
Германия
Коронавирус
Вакцины
Спутник V
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