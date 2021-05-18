У российской вакцины нашелся союзник в Европе. Он потребовал допустить «Спутник V» в Евросоюз

Политика

Россия и Германия выступают «первопроходцами» в создании вакцин от COVID-19 и это дает основу для сотрудничества между странами. Европейскому союзу следует допустить российский препарат до использования на территории ЕС. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Он отметил, что Россия и Германия поддерживают «тесный обмен» в сфере выпуска вакцин от коронавируса

«Как Германия с (вакциной от фармкомпании – прим.) BioNTech, так и Россия со «Спутником V» относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса», - сообщил глава Минэкономики.

«Таким образом, мы имеем еще одну основу для тесной кооперации на благо людей. Разумеется, «Спутник V» должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие медикаменты, препараты и вакцины», - заявил Альтмайер.

«ТАСС» напоминает, что немецкие представители властей неоднократно говорили о готовности использовать в своей стране вакцины, созданные не в ЕС, в том числе и препараты из России. Тем не менее, существует принципиальное условие – вакцины должны получить одобрение от Европейского агентства лекарственных средств.