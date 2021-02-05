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У российских границ засекли множество самолетов и беспилотников других стран

Лилия Караева
5 февраля, 2021 10:19
1 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 10:19
1 мин
Самолет-разведчик
Pixabay.com

С 29 января по 4 февраля у границ России заметили множество разведывательных летательных аппаратов других стран. Столь высокая активность ранее фиксировалась в сентябре 2020 года.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили 33 самолета-разведчика и 8 беспилотников. Об этом пишет газета Минобороны России «Красная звезда».

Чтобы не допустить нарушения границы, один раз в воздух поднимался российский истребитель. Все приближавшиеся к России летательные аппараты сопровождали радиолокационные станции.

В 2020 году самолеты НАТО сотни раз поднимались для перехвата российских военных самолетов.

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граница
разведка
Самолеты
беспилотники
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