У российских границ засекли множество самолетов и беспилотников других стран

Политика

С 29 января по 4 февраля у границ России заметили множество разведывательных летательных аппаратов других стран. Столь высокая активность ранее фиксировалась в сентябре 2020 года.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили 33 самолета-разведчика и 8 беспилотников. Об этом пишет газета Минобороны России «Красная звезда».

Чтобы не допустить нарушения границы, один раз в воздух поднимался российский истребитель. Все приближавшиеся к России летательные аппараты сопровождали радиолокационные станции.

В 2020 году самолеты НАТО сотни раз поднимались для перехвата российских военных самолетов.