У России есть время до 7 июня по новой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы

Политика

Россия до 7 июня должна освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и оказать ему медицинскую помощь. Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Ассамблея... призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне», - сказано в документе. Заседание пройдет с 7 по 9 июня.

Резолюция подготовлена французским депутатом Жаком Мэром. Призыв подкреплен требованием Европейского суда от 17 февраля об освобождении политика по правилу № 39 регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах.

В документе ПАСЕ содержится требование предоставить Навальному любого врача, которого он выберет.

Резолюция предварительно одобрена 19 апреля. Следующее обсуждение состоится 21 числа, передает ТАСС.

Напомним, Навального задержали в январе по возвращении из Германии в Россию. 2 февраля суд принял решение заменить условный срок реальным.