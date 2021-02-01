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У России появился шанс впервые в новейшей истории получить Нобелевскую премию мира

Лилия Караева
1 февраля, 2021 12:47
2 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 12:47
2 мин
Алексей Навальный
Facebook.com/navalny

Норвежские законодатели назвали оппозиционера Алексея Навального номинантом на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Другие кандидаты - шведская эко-активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения с ее программой по обеспечению справедливого доступа к вакцинам для бедных стран.

Как пишет Reuters, норвежские законодатели, имеющие «опыт выбора победителя», полагают, что Навальный может быть удостоен премии за «усилия по мирной демократизации России».

Другие номинанты - экс-кандидат в президенты Беларуси Свелана Тихановская, бывший глава США Дональд Трамп.

Выдвижение на премию не означает одобрение Нобелевского комитета. Имена номинантов обычно не разглашают.

Лауреатов назовут в октябре 2021 года.

В новейшей истории россияне никогда не получали Нобелевскую премию мира. В СССР лауреатами были физик Андрей Сахаров и руководитель Советского Союза Михаил Горбачев.

Навального выдвинули на премию ученые признанных университетов. Это произошло спустя месяц после отравления политика - в сентябре 2020 года.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Номинант
Нобелевская премия мира
2 мин
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