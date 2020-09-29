У России появилось законное основание присоединить Харьков и Одессу

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Крым может стать не единственной территорией, которую Украина может потерять. Эксперты изучили документы «Беловежских соглашений» и пришли к выводу, что руководство России имеет возможность забрать Харьков, Одессу, Херсон и Николаев.

Аналитики из китайского издания Sohu уверены, что документ является нелегитимным. По их мнению, президенты России, Украины и Беларуси Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шишкевич нарушили Конституцию СССР.

Основной закон страны гласил: «Любые изменения юридического и территориального порядка должен был предворять всенародный референдум».

По замечанию экспертов, перед заключением соглашений 8 декабря 1991 года этого не было сделано. Кроме того, был проведен другой - 17 марта, на котором большинство жителей СССР высказались за сохранение целостности.

Издание пришло к выводу, что документ, регламентировавший развал СССР, следует считать недействительным, а значит Россия может попытаться оспорить суверенитет земель.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий.