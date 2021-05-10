У России нашелся мощный союзник. Он готов встать на защиту итогов Второй мировой войны

Политика

Власти Китая будут держаться вместе с Россией и сохранять мир во всем мире. Также КНР будет отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», - сообщила представитель МИД.

Она отметила, что Китай «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений» продолжит сотрудничать с иностранными государствами и, в частности, с Россией, чтобы «отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире».

Также она добавила, что Китай отметил проведение в Москве «грандиозного военного парада» в честь дня Победы 9 мая и выражает «искренние поздравления в связи с этим», передаёт «ТАСС».