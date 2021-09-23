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Политика
У Реджепа Эрдогана «большие планы» на личную встречу с Владимиром Путиным
23 сентября, 2021 19:12
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Youtube / РБК
Глава Турции Реджеп Эрдогана рассчитывает, что на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет принято «важное решение» и отношения между странами перейдут в «более активную фазу». Об этом сообщила турецкая газета Sabah.
«Делегаций не будет, мы встретимся один на один», - заявил Эрдоган.
По его словам, стороны обсудят не только Идлиб, но и всю ситуацию в Сирии.
«Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», - отметил он.
Турецкий президент рассчитывает, что по итогам переговоров с главой РФ стороны примут «важное решение» по росийско-турецким отношениям и перейдут «в более активную фазу», передаёт «Газета.ru».
Отметим, встреча Путина и Эрдогана должна пройти 29 сентября в Сочи.
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