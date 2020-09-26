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У попытавшихся навести порядок в Ливане чиновников опустились руки

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 13:06
1 мин
Photo
Flickr

Исполнявший обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб не справился с задачей по формированию нового правительства.

Данная миссия была поручена Адибу около месяца назад. В субботу, 26 сентября он уведомил президента страны Мишеля Ауба о своей отставке. Также Адиб пожелал успехов тому, кто придет ему на смену.

В конце лета об уходе правительства в отставку заявил глава правительства Ливана Хасан Диаб. Непосредственное влияние на политический кризис в стране оказали взрывы в Бейруту, в ходе которых погибли более 170 человек и тысячи пострадали.

темы
Ливан
правительство
Бейрут
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