У попытавшихся навести порядок в Ливане чиновников опустились руки

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Исполнявший обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб не справился с задачей по формированию нового правительства.

Данная миссия была поручена Адибу около месяца назад. В субботу, 26 сентября он уведомил президента страны Мишеля Ауба о своей отставке. Также Адиб пожелал успехов тому, кто придет ему на смену.

В конце лета об уходе правительства в отставку заявил глава правительства Ливана Хасан Диаб. Непосредственное влияние на политический кризис в стране оказали взрывы в Бейруту, в ходе которых погибли более 170 человек и тысячи пострадали.