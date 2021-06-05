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Политика
«У нее все виноваты». Алексей Пушков оценил заявление Украины о потере Крыма
5 июня, 2021 17:35
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Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский парламентарий Алексей Пушков ответил на обвинения Украины в адрес Германии и Франции о потере Крыма.
«Вечные жалобы Киева на Россию, Германию и Францию — они якобы недосмотрели за Крымом, и даже на США, которые, видите ли, не остановили сооружение «Северного потока – 2», говорят об одном — о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У нее все виноваты в ее собственной бездарности», - написал он на своей странице в Twitter.
Таким образом Алексей Пушков отреагировал на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Политик считает, что Франция и Германия должны нести ответственность «за оккупацию Крыма», пишут «Известия».
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