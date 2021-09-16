У России кончается терпение: МИД РФ сделал предупреждение американцам
Соединенные Штаты и американские компании должны прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ. Российская сторона пока не принимала серьезных мер в отношении предприятий из Штатов, но терпение Москвы «не безгранично». Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ведомство ожидает, что Штаты предпримут «исчерпывающие меры» по выполнению требований российской стороны «незамедлительно».
«Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Ранее МИД РФ направил в США «доказательства» нарушения российских законов американскими интернет-гигантами. Речь идёт о том, что они отказались скрывать контент, который признан властями РФ незаконным. Этот контент вызывает особое беспокойство в преддверии выборов в Госдуму. В том числе, речь идет о том, что поисковые системы не убрали из поисковой выдачи ссылки на сайт «Умного голосования».