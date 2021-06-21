«У меня паника»: Лукашено раскрыл предмет своего страха, который он не может переносить
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил минскую детскую больницу, где пообщался с медработниками. В ходе встречи президент отметил неудовлетворительное состояние системы здравоохранения в столице, а также поблагодарил врачей.
В разговоре Лукашенко признался, что вид больных детей вызывает у него «панику».
«Я уже человек взрослый, но, когда дети болеют, у меня паника: я не могу это переносить - будь то свои или чужие, - сказал он. - А вы же видите это каждый день, и к этому невозможно привыкнуть«.
Вместе с тем, глава республики пожелал врачам «оставаться стержнем нашего (белорусского – прим.) общества», которым их видят остальные жители страны.
Также Лукашенко затронул тему выпуска белорусской вакцины от коронавируса. По его словам, препарат будет представлен в следующем году и будет бороться с тем штаммом вируса, который появится в будущем.
«Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет», - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.