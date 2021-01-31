У Матросской Тишины массовые задержания

Политика

В эти минуты в Москве первые группы участников несогласованного протеста начали подходить к следственному изолятору «Матросская тишина», в котором содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Район полностью оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, силовики проводят задержания и пытаются оттеснить протестующих, передает Росбалт.

Люди убегают от правоохранителей во дворы, однако полицейские догоняют их и некоторых задерживают.