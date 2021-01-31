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Политика
У Матросской Тишины массовые задержания
31 января, 2021 15:21
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РП
В эти минуты в Москве первые группы участников несогласованного протеста начали подходить к следственному изолятору «Матросская тишина», в котором содержится оппозиционер Алексей Навальный.
Район полностью оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, силовики проводят задержания и пытаются оттеснить протестующих, передает Росбалт.
Люди убегают от правоохранителей во дворы, однако полицейские догоняют их и некоторых задерживают.
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