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Политика

У Лукашенко нет и не будет опоры в госаппарате. Смена власти может произойти в любой день

Лилия Караева
9 апреля, 2021 09:46
2 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 09:46
2 мин
Александр Лукашенко
Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-министр культуры Беларуси, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко рассказал о сценариях тразита власти в республике. Он объяснил, есть ли у главы МИД Беларуси Владимира Макея шансы стать преемником президента Александра Лукашенко.

Латушко заявил, что вариант с кандидатурой Макея могли рассматривать в Кремле. Однако, по его мнению, «все это - уже история», так как его не поддержит белорусское общество.

«Белорусское общество его не поддержит, следовательно он не нужен ни Западу, ни Москве», - сказал Латушко.

Он заявил, что примерно четверть чиновников в ближайшее время будет уволена. Сокращение произойдет по двум причинам: во-первых, режим накажет тех, кто «каким-то образом показал мало-мальски иную точку зрения», во-вторых, увольнения произойдут по экономическим причинам, а именно в связи с несостоятельностью государства содержать их.

Политик отметил, что чиновники, готовые перейти на сторону народа, будут востребованы в новом госаппарате и станут основой для будущих министерств. Те, кто сделает это в ближайшее время, также получат это право.

«У Лукашенко нет опоры в госаппарате. Нет. И не будет», - сказал Латушко.

По его словам, есть два сценария развития ситуации с транзитом власти. Согласно первому варианту, смена власти может произойти в любой день. Второй вариант более длительный. Он включает переговорный процесс.

«Вопрос, какой вариант изменения власти произойдет в Беларуси. Переговорный сценарий для меня как политика приемлем, но имеет больше рисков не получить то, на что белорусское общество рассчитывает», - заключил он в беседе с Tut.by.

Ранее сообщалось, что у Лукашенко панические атаки - сыновья настаивают на его уходе.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Павел Латушко
Смена власти
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