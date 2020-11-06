У кандидата в президенты США Джо Байдена начали отбирать голоса

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Некоторые американские СМИ сократили число голосов выборщиков у кандидата в президенты Джо Байдена. Теперь у него, по версии этих изданий, 253 голоса вместо 264.

Днём ранее телекомпании NBC, ABC и CNN, а также газета The New York Times сообщали, что демократ Джо Байден получил 264 голоса от коллегии выборщиком США. У его соперника, действующего президента Дональда Трампа, который идёт на второй срок, насчитывали 214 голосов.

На данный момент перечисленные СМИ указывают, что Байден набрал 253 голоса. Число голосов выборщиков у Трампа уменьшилось на единицу, теперь их 213.

Другие СМИ, например Associated Press и Fox News, менять данные о числе набранных голосов не стали и придерживаются прежних прогнозов.

Ситуация с голосами объясняется тем, что ранее Fox News и Associated Press представили прогнозы, по которым 11 голосов выборщиков от штата Аризона были отданы Байдену. Другие СМИ посчитали, что итоги голосования пока не окончательны и не спешат объявить победу демократа, передаёт «ТАСС».

Напомним, для победы на президентских выборах один из кандидатов должен набрать не менее 270 голосов выборщиков.