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Политика
У границ России в скором времени может появиться еще одна страна-член ЕС
2 марта, 2022 21:24
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Youtube / Euronews по-русски
Грузия в ускоренном режиме подаст заявку на внесение страны в список кандидатов в члены Евросоюза. Заявление будет подано уже 3 марта. Решение было принято правящей партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» после обсуждения с правительством.
По словам главы партии Ираклия Кобахидзе, решение о незамедлительной подаче заявки было принято «с учетом общеполитического контекста и новых реалий».
Он отметил, что документы готовятся в ускоренном режиме. Грузия планировала подавать заявку на включение в кандидаты на вступление в ЕС только в 2024 году, но теперь это произойдёт уже 3 марта.
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