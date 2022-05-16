У Финляндии и Швеции на пути в НАТО появился категоричный противник
Турция не согласится с тем, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО, Анкара не одобрит их членство в альянсе. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган во время брифинга.
По его словам, если новоиспечённые кандидаты в НАТО будут приняты в альянс, то он перестанет быть организацией безопасности, а станет «местом, где будет много представителей террористов».
«Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются«, — подчеркнул Эрдоган.
Он заявил, что Швеция является «очагом терроризма», поскольку в парламенте страны присутствуют «террористы Рабочей партии Курдистана» (РПК). В Турции эта организация борется за отделение курдских земель и независимость курдов, власти страны объявили её террористической.
Согласно заявлениям властей Турции, Финляндия и Швеция отказываются выдавать членов РПК и последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена. Поэтому Анкара не будет поддерживать вступление скандинавских стран в НАТО.