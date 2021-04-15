У белорусских пенсионеров хотят отобрать право голоса. Белорусы старше 70-ти слишком больны

Политика

Комиссия по изменениям в Конституцию Беларуси предложила запретить пенсионерам голосовать на выборах. Право голоса хотят отобрать у граждан младше 20 лет и старше 70-ти.

В конституционной комиссии объяснили: «...Молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию».

По мнению членов комиссии, люди старше 70 лет слишком больны, чтобы принимать важные решения.

«Старшее поколение при принятии важного решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны, и на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья», - сказано в обоснование инициативы. Об этом сообщили на государственном телеканале СТВ.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не включил в комиссию по Конституции людей с политическими взглядами, отличными от его.