Соцсети блокируют аккаунты сторонников бразильского президента из-за дезинформации

Политика

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Учетные записи шестнадцати сторонников президента Бразилии Жаира Болонсару были заморожены в Twitter и Facebook. Блокировка произошла по решению судьи Верховного суда Бразилии, который выдал соответствующее распоряжение в рамках расследования о предполагаемой дезинформации.

Суд утверждает, что члены президентского окружения вели кампанию в социальных сетях, целью которой было дискредитировать суд. Судья Александр де Мораес в своем судебном постановлении заявил, что блокировка необходима, чтобы остановить «продолжающееся распространение поддельных новостей, клеветнических обвинений, угроз и преступлений» против суда, передает SBS News.