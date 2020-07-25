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Соцсети блокируют аккаунты сторонников бразильского президента из-за дезинформации

Антон Мельников
25 июля, 2020 10:30
1 мин
в
Flickr

Учетные записи шестнадцати сторонников президента Бразилии Жаира Болонсару были заморожены в Twitter и Facebook. Блокировка произошла по решению судьи Верховного суда Бразилии, который выдал соответствующее распоряжение в рамках расследования о предполагаемой дезинформации.

Суд утверждает, что члены президентского окружения вели кампанию в социальных сетях, целью которой было дискредитировать суд. Судья Александр де Мораес в своем судебном постановлении заявил, что блокировка необходима, чтобы остановить «продолжающееся распространение поддельных новостей, клеветнических обвинений, угроз и преступлений» против суда, передает SBS News.

темы
Бразилия
социальные сети
Facebook
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