Новости – Политика
Политика
Тусующаяся молодежь во Франции схлестнулась с полицией из-за комендантского часа
19 июня, 2021 14:50
1 мин
1 мин
Joel Goodman/Keystone Press Agency/Globallookpress
Во Франции развернулась масштабная баталия между полицией и празднующей близящуюся отмену комендантского часа молодежью.
В ход пошли слезоточивый газ со стороны полиции и камни и бутылки с зажигательной смесью со стороны толпы. Одному из людей в ходе конфликта оторвало руку. Кроме того, двое полицейских оказались в больнице, передает «Интерфакс».
Поводом для противостояния стал масштабный рейв в ночь на субботу, при том, что комендантский час планируется отменить с 20 июня.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку