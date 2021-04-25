Новости – Политика
Политика
Турция созрела для дипломатического ответа после громкого хода США
25 апреля, 2021 10:39
1 мин
1 мин
Anton Belitsky/Global Look Press
Власти Турции вызвали для беседы посла США в стране. Поводом послужило признание президентом США Джо Байденом геноцида армян.
Согласно официальной информации, в турецком МИДе считают заявление американских властей лишенным правовой основы.
В турецком внешнеполитическом ведомстве также заявили, что данный шаг подрывает взаимоотношения двух стран. Американский лидер был призван срочно «исправить эту серьезную ошибку».
В свою очередь, в Армении, подобный шаг охарактеризовали как необходимое послание международному сообществу, передает ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку