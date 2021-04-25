Турция созрела для дипломатического ответа после громкого хода США

Политика

Власти Турции вызвали для беседы посла США в стране. Поводом послужило признание президентом США Джо Байденом геноцида армян.

Согласно официальной информации, в турецком МИДе считают заявление американских властей лишенным правовой основы.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также заявили, что данный шаг подрывает взаимоотношения двух стран. Американский лидер был призван срочно «исправить эту серьезную ошибку».

В свою очередь, в Армении, подобный шаг охарактеризовали как необходимое послание международному сообществу, передает ТАСС.