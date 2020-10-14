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Турция предоставляет поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе

Антон Мельников
14 октября, 2020 18:39
1 мин
Flickr
Flickr

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турецкие власти обеспечивают подкрепление Азербайджану, который воюет с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом Помпео заявил на телефонном брифинге для журналистов.

«Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе», - цитирует госсекретаря «ТАСС».

Ранее «Русская планета» провела разбор действий армянского премьер-министра Пашиняна. Об ошибках политика читайте в нашем материале.

темы
США
Армения
Азербайджан
Майк Помпео
Нагорный Карабах
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