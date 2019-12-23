Турция доставила контрабандой в Ливию вооружение для сил ПНС, выяснило ФАН

Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, поставки какого оружия и в каком количестве Турция совершила в Ливию для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС).

Как следует из расследования «Федерального агентства новостей», первая крупная поставка военной техники из Турции в Ливию пришлась на 18 мая. Тогда в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию 25 новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran для поддержки сил ПНС. Их разгружали в том числе и турецкие военные. Отмечается, что бронеавтомобиль Kirpi II способен перевозить 13 человек и развивать скорость до 100 километров в час. И эта машина, и Vuran имеют боевой модуль с дистанционным управлением. Также они вооружены пулеметами.

20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара продает оружие и оборудование ПНС. Это стало первым утверждением относительно поставок Анкарой техники в Триполи. Уже 22 июня арабские СМИ сообщили о новой отправке Турцией оружия в Ливию. 1 июля турецкий контейнеровоз NATALIA A прибыл в Хомс, перевозя оружие, боеприпасы и террористов для поддержки оккупировавших Триполи бандформирований.

Как следует из доклада СБ ООН, переброска осуществлялась с 27 мая по 21 июля из Стамбула и Анкары в Мисурату по воздуху. Фрахтователем самолетов на все рейсы выступал турецкий офис компании «ProAir-CharterTransport GmbH», а операторами — частное акционерное общество (ЧАО) «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и общество с ограниченной ответственностью (ООО) “SkyAviatrans” (Украина).

В мае и июне два самолета «Антонов» Ан-12БК и один самолет «Антонов» Ан-12БП совершили серию из 10 рейсов из Стамбула в Мисурату, доставив «части беспилотников» и другие компоненты БПЛА общим весом 53,6 тонны.

Экспертная группа со ссылкой на конфиденциальный источник также указала, что уже в конце августа ПНС потребовалась третья партия «Bayraktar TB2». Поставка вновь осуществлялась самолетом Ил-76ТД “SkyAviatrans”, что подтверждается уничтожением воздушного судна в результате удара ЛНА по Мисуратскому авиационному училищу. В тот же день главное командование ЛНА объявило об уничтожении в Мисурате грузового самолета, прибывшего из Анкары с оружием.

Этот самолет перевез тонны оружия из Анкары в Мисрату и Триполи. Трекинги полетов за июнь, июль и начало августа постоянно проходят над Средиземным морем, появляются и пропадают рядом с Мисуратой и Триполи.