Туркам все нипочем: Анкара ведет переговоры с Москвой о поставках С-400

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Турция продолжает вести переговоры с РФ о поставках второго полка зенитных ракетных систем С-400. Об этом сегодня заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Акар отметил, что для Турции отказ от покупки российских систем ПВО С-400 стал бы проблемой.

Глава оборонного ведомства Турции также заявил, что разногласия с США по этому вопросу могут быть решены путем диалога, пишут «Известия».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что С-400, которые появились на вооружении турецкой армии, стали настоящей проблемой для НАТО.