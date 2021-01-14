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Политика
Туркам все нипочем: Анкара ведет переговоры с Москвой о поставках С-400
14 января, 2021 15:18
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фото: Wikipedia
Турция продолжает вести переговоры с РФ о поставках второго полка зенитных ракетных систем С-400. Об этом сегодня заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.
Акар отметил, что для Турции отказ от покупки российских систем ПВО С-400 стал бы проблемой.
Глава оборонного ведомства Турции также заявил, что разногласия с США по этому вопросу могут быть решены путем диалога, пишут «Известия».
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что С-400, которые появились на вооружении турецкой армии, стали настоящей проблемой для НАТО.
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