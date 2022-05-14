Турецкий гамбит эвакуации «Азовстали» не устраивает Владимира Путина
Ключевым вопросом эвакуации по-прежнему остается разоружение заблокированных на заводе украинских военнослужащих.
Согласно плану, озвученному представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, раненные солдаты ВСУ покинут «Азовсталь», затем через Бердянск будут доставлены на специальном турецком судне в Стамбул, где сдадут оружие турецким властям, - сообщает «Lenta.ru».
Такой вариант, по некоторым данным, устроил бы и главу ДНР Дениса Пушилина, который еще в апреле информировал Москву о намерении украинских военных не возвращаться на подконтрольную Зеленскому территорию, а сложить оружие в нейтральной Турции.
Однако президент России Владимир Путин настаивает на том, чтобы военнослужащие Украины вышли с завода без оружия и сдались российским войскам. В этом случае им обещают сохранить жизнь и оказать помощь раненым и больным.