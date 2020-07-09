Турецкая авиация начала бомбить объекты в Ливии

Политика

Flickr

Турецкая боевая авиация нанесла удар по базе в Аль-Джуфре в Ливии. Атака ознаменовала собой новый виток гражданской войны в стране.

Предполагается, что удар был нанесен в ответ на атаку на базу в Аль-Ватые. Тогда в ходе обстрела погибли как бойцы Правительства национального согласия, так и турецкие военные.

Между тем, доподлинно неизвестно, кто совершил атаку, спровоцировавшую Турцию на ответный удар. Однако свои силы опасный сосед Ливии предпочел бросить против Ливийской национальной армии (ЛНА).