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Турецкая авиация начала бомбить объекты в Ливии

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 15:52
1 мин
Photo
Flickr

Турецкая боевая авиация нанесла удар по базе в Аль-Джуфре в Ливии. Атака ознаменовала собой новый виток гражданской войны в стране.

Предполагается, что удар был нанесен в ответ на атаку на базу в Аль-Ватые. Тогда в ходе обстрела погибли как бойцы Правительства национального согласия, так и турецкие военные.

Между тем, доподлинно неизвестно, кто совершил атаку, спровоцировавшую Турцию на ответный удар. Однако свои силы опасный сосед Ливии предпочел бросить против Ливийской национальной армии (ЛНА).

темы
Турция
Ливия
ЛНА
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