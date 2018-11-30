Туманные перспективы «Циркона»

В 2019 году в России должны начаться испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М-22 «Циркон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Пуски будут проходить с надводных кораблей и подводных лодок на полигонах Северного флота.

Работы над «Цирконом», предположительно, стартовали в 2010 году на технологической основе российско-индийской гиперзвуковой ракеты BrahMos II, головным разработчиком которой является «НПО Машиностроения» (Реутов). Завершить создание гиперзвукового морского комплекса планируется до 2020 году. Серийное производство может быть развёрнуто на АО «ПО «Стрела» (Оренбург).

О «Цирконе» известно немного. Например, военные и промышленники до сих пор не опубликовали даже эскизное изображение ракеты. В связи с этим материалы о «Цирконе» чаще всего иллюстрируются фотографиями макета BrahMos II. В СМИ можно встретить информацию о том, что скорость гиперзвукового боеприпаса составит от 4 до 7 Махов (гиперзвук — от 5 Махов). Это примерно 5-8 тысяч км/ч. Дальность действия — 300 км.

Считается, что гиперзвуковая скорость не позволяет системам ПВО-ПРО противника перехватить ракету. «Циркон» наряду с BrahMos II может стать самой быстрой противокорабельной ракетой в мире. Таким образом Россия должна получить весьма ощутимые преимущества на море.

Однако в ближайшие годы в ВМФ России может сложиться ситуация, когда эту уникальную ракету будет некуда устанавливать. Согласно имеющимся данным, «Циркон» должен поступить на вооружение крупных надводных кораблей, атомных лодок проекта 885М «Ясень», субмарин пятого поколения «Калина» с анаэробной силовой установкой и мощными литий-ионными аккумуляторными батареями.

Большая часть представленной выше морской техники находится в стадии проектирования, а перспективы финансирования и строительства выглядят весьма туманными. Если говорить о текущем составе нашего флота, то «Циркон» имеет смысл устанавливать на максимум 10 кораблях и только после прохождения соответствующей модернизации, которая займёт 1-2 года.

После распада СССР наша страна стала стремительно утрачивать статус океанской державы. Сейчас у России чуть более 30 кораблей дальней морской зоны: один авианосец, шесть ракетных и атомных крейсеров, четыре эсминца, 11 сторожевых кораблей различного типа (фрегатов), 10 больших противолодочных кораблей. Подавляющее большинство этих кораблей были построены в годы СССР. Их техническое состояние неидеально, а отдельные системы даже на весьма грозных кораблях безнадёжно устарели.

Средний возраст кораблей первого ранга ВМФ (водоизмещением свыше 5 тысяч тонн) превышает 30 лет. Как правило, срок службы корабля морской державы составляет 40 лет. Конечно, этот возраст далеко не всегда является критическим. Нередко корабли-«пенсионеры» продаются или передаются в пользование менее богатым странам и те их успешно эксплуатируют. Например, почти весь флот Польши и прибалтийских государств — это «бывшие в употреблении» корабли США, Норвегии и других западных стран.

Эксперты ни один год повторяют о том, что крупный надводный флот России нуждается в плановой замене. В противном случае наша страна обречена стать обладательницей «москитного флота», не способного проводить операции на дальних театрах военных действий. Учитывая, что срок строительства одного корабля дальней морской зоны занимает 3-10 лет, закладывать новые эсминцы, фрегаты и авианосцы нужно уже сейчас.

Одним из самых перспективных проектов, который решил бы массу проблем присутствия в Мировом океане, является эскадренный миноносец проекта 23560 «Лидер» с 200 вертикальными пусковыми установками для различных типов вооружений, включая противокорабельные, подводные и противовоздушные.

На этом корабле можно разместить и «Калибры», и «Ониксы», и «Цирконы». Однако в Госпрограмму вооружения до 2027 года (если опираться на официальную информацию) предусмотрены расходы только на проектирование и закладку головного эсминца.

Между тем от официальных лиц можно услышать массу хвалебных реляций в адрес нашего флота, Минобороны с размахом празднует День ВМФ, проводя парады, а федеральные СМИ подхватывают малейший информационный повод, чтобы рассказать аудитории о «растущей мощи» российского флота и грандиозных планах на будущее.

По поручению президента РФ задачу военно-морского присутствия в Мировом океане должны выполнять 100 кораблей ВМФ. Этой цифрой военно-политическое руководство России как бы отвечает всем критикам текущего состояния флота. Но в реальности, как мы уже говорили, у РФ чуть более 30 кораблей дальней морской зоны и очевидно, что далеко не все они в безупречном техническом состоянии.

Более того, вследствие необходимости постоянной демонстрации вымпела в Мировом Океане у нашего флота традиционно высокий коэффициент оперативного напряжения (отношение периода несения службы в районах боевого дежурства к общему сроку службы). По-хорошему корабль должен выполнять задачи в море не более 200 дней в году. Остальное время отводится под отдых экипажа, ремонт и пр. нужды. На нашем флоте это правило вряд ли соблюдается.

Иными словами, у России нет ресурсов для выполнения поставленной президентом задачи — держать в дальней морской зоне 100 кораблей.

В состав ВМФ с учётом катеров, тральщиков и корветов (кораблей ближней морской зоны) входят в общей сложности 216 боевых единиц! Как 100 из них могут постоянно на ротационной основе находится в Мировом океане, то есть за несколько тысяч миль от берегов. Даже с учётом подводного флота (около 70 субмарин различного типа), где дела обстоят несколько лучше, ВМФ испытывает очевидные проблемы с демонстрацией вымпела вдали от родных берегов. А тут ещё и ежегодные парады, которые должны внушать россиянам уверенность в поступательном развитии флота.

Неслучайно в ноябрьском интервью «Красной звезде» главком ВМФ адмирал Владимир Королёв подчёркивал, что «корабли малого водоизмещения доказали свою эффективность, действуя на большом удалении от пунктов базирования, в том числе в Средиземном море». В ближайшее время, по словам Королёва, состав флота пополнят лишь два корабля океанского класса: проходящие сейчас испытания большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

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