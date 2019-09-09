Циничная политическая игра СССР с Адольфом Гитлером

Минобороны РФ опубликовало документы, приуроченные к 80-летию подписания Пакта о ненападении между Германией и СССР. Большая часть материалов — это донесения и доклады высокопоставленных государственных деятелей. Они посвящены анализу военно-политической обстановки на присоединённых землях и на европейском континенте в целом.

Как говорится на сайте военного ведомства, «отдельные документы полностью переворачивают традиционные представления о надвигавшейся «буре» и причинах подписания пакта Молотова-Риббентропа».

В пример приводится докладная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова от 24 марта 1938 года. В ней командарм 1-го ранга предупреждает о возможном образовании различных антисоветских межгосударственных альянсов. В частности, он опасается войны на два фронта

Наиболее вероятным противником Шапошников называют нацистскую Германию. По его мнению, к боевым действиям на Дальнем Востоке Берлин может привлечь Японию, а на европейском направлении — Польшу, Румынию, Финляндию и прибалтийские республики.

По подсчётам начальника Генштаба РККА, Германия и её потенциальные европейские союзники могут выставить против СССР до 175 пехотных дивизий, свыше 5,6 тысячи танков и около 5 тысяч самолётов. Япония способна сосредоточить у советских границ от 27 до 33 пехотных дивизий, 4 охранные бригады, 2827 орудий, 1400 танков и 1000 самолётов (без учёта морской авиации).

Наибольшую обеспокоенность у Шапошникова вызывает усиление влияния Берлина в Польше. Начальник Генштаба прогнозирует, что армии двух государств могут нанести удары по Белоруссии, Ленинграду, Мурманску и Архангельску. Япония, как считает командарм, может развернуть наступление на Приморском и Иманском направлениях и на Благовещенск, а также провести десантные операции на Сахалине и Камчатке

Доклад Шапошникова и другие документы, посвящённые анализу военно-политической обстановки перед сентябрём 1939 года, свидетельствуют о том, что СССР рисковал оказаться в стратегическом одиночестве в случае начала боевых действий. Позиция Франции и Великобритании справедливо характеризуется как «колеблющаяся».

«В марте 1938 года, за считанные дни до его (доклада Шапошникова) подписания, Германия присоединила к себе Австрию. Осенью того же года предположения руководства РККА о сближении Германии и Польши нашли яркое подтверждение во время «Мюнхенской драмы». Польша приняла участие в разделе Чехословакии, присоединив к себе Тешинскую область и согласившись с территориальными претензиями Германии», — говорится в пояснении Минобороны

В преддверии Второй мировой войны все великие державы и второстепенные государства рассчитывали избежать территориальных потерь и вовлечения в кровопролитный крупномасштабный конфликт. Естественно, рассматривались самые разнообразные варианты: от формирования коалиций до максимального допустимого замирения Германии.

Сближению СССР, Франции и Великобритании на антигерманской основе препятствовало множество объективных обстоятельств. В конце 1930-х годов в европейских демократиях господствовало крайне негативное отношение к коммунизму и к Советскому Союзу, который проводил достаточно агрессивную экспансию марксизма.

К новому государственному устройству в Германии Франция и Германия никаких симпатий не испытывали. Однако Адольф Гитлер воспринимался как «меньшее зло» и фактор сдерживания СССР. По этой причине «империалистические» государства подыгрывали нацистскому режиму, закрывали глаза на растоптанные Версальские соглашения, стремительное усиление вермахта и бесцеремонное поглощение территорий в Восточной Европе, в том числе Польши, которую были обязаны защищать англо-французские войска.

В Москве небезосновательно опасались, что Германия при нейтралитете Франции и Великобритании может развернуть наступление на восток (собственно подтверждением тому и является записка Шапошникова). Без сомнения пакт Молотова-Риббентропа — такое же проявление политики замирения Гитлера, как и Мюнхенский сговор 1938 года. Однако данный документ полностью отвечал интересам СССР.

В циничной политической игре, которая происходила перед 1941 годом, Советский Союз получил «передышку», отсрочив войну с Германии. Кроме того, Москва вернула западные территории бывшей Российской империи. Помимо Прибалтики и Бессарабии, речь идёт о Западной Украине и Западной Белоруссии, которые из-за неудачной для России Первой мировой войны и разразившегося потом вооружённого конфликта с Варшавой, вошли в состав Польши

Новые земли должны были превратиться в один из ключевых рубежей обороны СССР. Как показали события июня-августа 1941 года, советское руководство не смогло должным образом реализовать планы военного строительства. Тем не менее, неразумно отрицать как минимум тактическую важность присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии в целях укрепления обороноспособности СССР.

Стоит ли нашей стране, как правопреемнице Советского Союза, просить прощения у поляков и раскаиваться за пакт Молотова-Риббентропа? На первый взгляд эти договорённости были ударом в спину Польши. Но оценивать события того периода с морально-этической точки зрения совершенно неразумно. Каждое государство (за исключением Германии) стремилось обезопасить себя любыми допустимыми способами.

По-настоящему серьёзной ошибкой Москвы стало отрицание факта заключения пакта Молотова-Риббентропа. Последствия бездумной идеологической политики СССР, которая сводилась к откровенному самолюбованию, расхлёбывает Российская Федерация на протяжении всего периода своего существования. Наша страна до сих пор вынуждена искать основания для оправдания действий Иосифа Сталина, которые (если опустить эмоции) были плодом прагматичного внешнеполитического курса

Ещё одна язва, которую не может залечить современная Россия, связана с отношением населения вновь присоединённых территорий к вводу частей Красной армии и новому государственному устройству, который базировался на чуждом для прибалтов, ополяченных украинцев и белорусов принципах — отказ от частной собственности, пропаганда интернационализма, подавление религиозных традиций.

В опубликованных Минобороны шифротелеграммах начальника главного политуправления Красной армии Льва Мехлиса докладывалось, что жители различных городов Западной Украины с «неподдельным энтузиазмом» и цветами встречают солдат РККА. Более того, местное население якобы даже разоружило отдельные подразделения польской армии. Стоит ли верить подобным донесениям?

Конечно, никаких социологических опросов тогда не проводилось и граждан новых территорий никто не спрашивал, в каком государстве они хотят жить. Но велика вероятность, что товарищ Мехлис, как и положено высокопоставленному политработнику, попросту соврал в угоду «генеральной линии партии» и из-за вполне понятного желания сохранить должность и погоны. Негативные доклады поставили бы под вопрос профессиональную компетенцию органов военно-политического управления СССР и самого товарища Мехлиса

Подлинное отношение западных украинцев и прибалтов к советской власти ярко проявилось в период Великой Отечественной войны и последующие десятилетия. Местное население встречало немцев как освободителей и данному факту есть множество документальных и визуальных подтверждений. Именно жители западных регионов Украины и прибалтийских республик составляли костяк коллаборационистского движения. Из них формировались отряды полиции и даже дивизии СС.

Сопротивление советским войскам было настолько упорным, что продолжалось вплоть до середины 1950-х годов. Было очевидно, что бандеровцы и «лесные братья» могли так долго воевать лишь благодаря серьёзной поддержке местного гражданского населения. Оно укрывало, подкармливало националистов и вступало в их боевые ряды.

Откровенный разговор о причинах коллаборационизма в западных регионах Советского Союза до 1991 года был невозможен. Однако и сегодня российские власти пытаются отрицать очевидные факты, отказываясь разоблачать ложь советской пропаганды.