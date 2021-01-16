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В Киргизии Садыр Жапаров победил на выборах, набрав 79,23 процента голосов. Данные после подсчета 100 процентов бюллетеней приводит Центризбирком страны.

На втором месте находится Адахан Мадумаров, он получил 94,4 тысячи голосов или 6,74% от общего числа проголосовавших.

Что касается результатов референдума, на котором граждане выбирали форму правления в стране, 81,49% жителей страны отдали предпочтения президентской, передаёт Интерфакс.

В общем явка избирателей на президентских выборах составила 38,81%. В референдуме приняли участие 38,67% избирателей.