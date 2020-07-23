ЦИК вновь оправшивает граждан о многодневных выборах. Россияне по-прежнему против

Политика

Фото: Соцсети

Центризбирком России вновь решил узнать мнение россиян о многодневных выборах и устроил в своем Twitter-аккаунте соответствующий опрос. Ранее ЦИК уже устраивал аналогичный опрос, однако удалил его сразу же, как только большинство граждан высказались против.

На момент пуликации заметки, в опросе приняли участие свыше 19 тысяч человек, 95,9 % из них выбрали ответ «нет».

Напомним, 21 июля Госдума приняла закон, разрешающий проводить голосование на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Механизм опробовали во время голосования по поправкам к Конституции России — тогда гражданам разрешили отдать свой голос с 25 июня по 1 июля. По результатам голосования, за внесение поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Они вступили в силу 4 июля.