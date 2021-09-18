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Политика
ЦИК РФ начал признавать бюллетени недействительными
18 сентября, 2021 17:20
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CEC Russia/via Globallookpress.com
В ходе второго дня голосования на выборах в Госдуму появились случаи признания бюллетеней недействительными. Таких более 6 тысяч. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Аннулирование избирательных бюллетеней произошло в пяти регионах – в Московской, Челябинской, Брянской и Кемеровской областях, а также в Мордовии.
Всего на данный момент недействительными были признаны 6 203 бюллетеней, отметила Памфилова.
В целом Центризбирком оценивает ситуацию на избирательных участках как спокойную, «особых происшествий нет», передаёт «Интерфакс».
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