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Политика
ЦИК: перенос выборов в Госдуму из-за COVID не обсуждается
10 июля, 2021 11:36
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В России Центральная избирательная комиссия не обсуждает вопрос переноса выборов в Госдуму из-за ситуации с распространением коронавируса, заявили источники в ЦИК.
«Центризбирком России не обсуждает возможность переноса даты выборов в Госдуму», - сообщается в telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность переноса выборов из-за коронавирусной инфекции. По некоторым данным, голосование может состояться в конце этого года или весной 2022 года.
В этом году выборы должны состояться 19 сентября, пишет URA.RU.
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