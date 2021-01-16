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ЦИК опубликовал итоги выборов президента Киргизии

Михаил Орлов
16 января, 2021 10:59
1 мин
Садыр Жапаров
ЦИК Киргизии

Центризбирком Киргизии опубликовал финальные итоги выборов в республике. По итогам волеизъявления граждане избрали президентом ранее содержавшегося в СИЗО Садыра Жапарова. По итогам ручного подсчёта бюллетеней за него отдано свыше 79% голосов.

В общей сложности за нового руководителя республики проголосовало более миллиона граждан Киргизии. Второе место в предвыборной гонке занял Адахан Марухманов, набравший чуть более 6% голосов явившихся на выборы.

Выборы президента Киргизии прошли в воскресенье. Перед гражданами был поставлен выбор не только о будущем лидере государства, но и о смене формы правления. Ошеломительного результата в почти 80% голосов получилось добиться при явке менее 40%.

Почти все проголосовавшие за Садыра Жапарова также проголосовали за усиление института президентской власти в стране, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что новый премьер Киргизии высказался об отношениях России.

темы
выборы
Киргизия
Садыр Жапаров
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