ЦИК опубликовал итоги выборов президента Киргизии

ЦИК Киргизии

Центризбирком Киргизии опубликовал финальные итоги выборов в республике. По итогам волеизъявления граждане избрали президентом ранее содержавшегося в СИЗО Садыра Жапарова. По итогам ручного подсчёта бюллетеней за него отдано свыше 79% голосов.

В общей сложности за нового руководителя республики проголосовало более миллиона граждан Киргизии. Второе место в предвыборной гонке занял Адахан Марухманов, набравший чуть более 6% голосов явившихся на выборы.

Выборы президента Киргизии прошли в воскресенье. Перед гражданами был поставлен выбор не только о будущем лидере государства, но и о смене формы правления. Ошеломительного результата в почти 80% голосов получилось добиться при явке менее 40%.

Почти все проголосовавшие за Садыра Жапарова также проголосовали за усиление института президентской власти в стране, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что новый премьер Киргизии высказался об отношениях России.