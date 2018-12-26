Цифровизацию отложили до весны

Вчера в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации, Государственной Думы и профильных комитетов двух палат. Увы, обещанная цифровизация Россию ждёт нескоро: основные законы, должные обеспечить реализацию нацпрограммы, пока не приняты.

Отчитываясь перед президентом о проделанной законотворческой работе, Валентина Матвиенко перечислила самые важные, на её взгляд, новшества. Это те законы, которые, к слову, предлагал сам Путин – об уполномоченном по правам ребёнка, декриминализация статьи за лайки и репосты, отмена национального роуминга в России, возможность отдыхать за счёт работодателя, а также компенсации журналистам, работающим в «горячих точках».

Отдельно Матвиенко упомянула, безусловно, очень важный закон о любительском рыболовстве и назвала его «хорошим предновогодним подарком» всем россиянам. Спору нет, этот закон коснётся очень многих российских граждан, но цифровизация всё-таки важнее, поскольку затронет страну целиком и касается всех и каждого.

Напомним, что Владимир Путин неоднократно подчёркивал стратегическую важность принятия законов для реализации нацпрограммы «цифровая экономика». Без этого у страны нет будущего, говорил президент – страна просто не сможет перейти в новый технологический уклад. А также обещал, что тем, кто не в состоянии исполнить его поручения и добиться результата, придётся освободить места для других, кто готов к этой работе.

«Это принципиальный вопрос», подчеркивал Путин и в подтверждение серьёзности своих намерений поставить Россию на цифровые рельсы заложил 20,8 триллионов рублей на сами нацпрограммы и дополнительные средства на развитие соответствующей инфраструктуры. И денег в инфраструктуру будет вложено в разы больше, чем потребует сама нацпрограмма.

И что же мы слышим на итоговой отчётной встрече с президентом? Слово «цифровизация» прозвучала на встрече трижды, все три раза – из уст Валентины Матвиенко. Председатель Совета Федерации с сожалением отметила, что законодательное обеспечение национальной программы по цифровой экономике серьёзно отстаёт. «Здесь можно и нам, законодателям, сделать упрёк, но и с Правительства необходимо требовать ускорения этой работы», - пожурила коллег Матвиенко и пообещала, что в весеннюю сессию правительство планирует активно заняться цифровизацией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил президенту, что законотворчество – это процесс, в котором участвуют стороны, причем большое количество сторон, и здесь не все зависит от депутата, который инициировал законопроект.

«Но, если эта инициатива находит поддержку, она потом проходит Государственную Думу, Совет Федерации и становится законом, когда Президент подписывает законопроект, прошедший и Государственную Думу, и Совет Федерации», - отметил он. Ну, а что происходит с самыми важными законами, которые идут напрямую от президента и касаются не лайков или жестокого обращения с животными, а ключевых вопросов жизни страны, Володин не сказал.

Уходящий 2018-й год должен был по плану стать годом цифровой экономики. Но по плану программа, рассчитанная до 2024 года включительно, была принята правительством лишь в июле – и то лишь в общих чертах.

Одних законов будет недостаточно. Большой проблемой может стать отсутствие возможностей для цифровизации в регионах. Иначе получится, что все блага новой цифровой цивилизации смогут вкусить лишь жители Москвы, Казани да Санкт-Петербурга. Пока нормативная база для регионов также не готова. Удастся ли реализовать столь масштабный проект без создания единой системы управления цифровизацией страны, от Москвы до конкретных субъектов, хватит ли имеющихся возможностей для внедрения новых технологий? Сомневаемся.

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