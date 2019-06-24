Центробанк предложил ипотечную амнистию?

«Попал» с ипотечным кредитом, лишился по решению суда квартиры, да ещё и остался должен банку круглую сумму — такими историями полон интернет, где на многочисленных форумах и чатах такие разные заёмщики рассказывают свои истории, писанные будто по одному сценарию. Влезли в ипотеку, исправно платили банку, потом что-то случилось и пару платежей пришлось пропустить, не смогли войти в график и далее — суд, приставы, выселение и исполнительный лист на остаток займа, часто совершенно неподъёмной.

Две квартиры

Откуда этот остаток берется понять немудрено: первое время попавший в ипотечное рабство гражданин платит банку фактически только проценты за кредит, не погашая основной долг (такая очерёдность прямо предусмотрена Гражданским кодексом). При просрочке же банк в своей досудебной претензии выставляет несчастному полную сумму долга со всеми процентами. Часто получается, что реализованная «с молотка» квартира погашает лишь начисленные проценты и совсем небольшую часть основного долга.

При этом надо иметь в виду, что на торги изъятое жильё изначально выставляется с хорошим дисконтом (в среднем идёт за 80% от рыночной стоимости), поскольку взыскателю важно как можно быстрее такой дорогой залог реализовать. Цена может снижаться ещё и ещё, пока не найдётся покупатель. Разница же присуждённой и полученной суммы ложится неподъёмным грузом на должника, продолжая его земной ад

Когда-нибудь голос пострадавших от своей самонадеянности и от кредиторского жлобства граждан должен был быть услышан. На их защиту неожиданно встал Центробанк. Регулятор разослал по банкам информационное письмо, в котором прямо призвал кредитные учреждения максимально проявлять снисходительность и милосердие к заёмщикам, увязшим в неподъёмном кредите. Долг за ипотеку предлагается считать погашенным по факту продажи квартиры с торгов. Вырученную сумму — банку, остаток — на списание. Информационное письмо регулятора опубликовано в открытом доступе на его официальном сайте.

Продираясь сквозь дебри такой необходимой для важного письма канцелярщины, понимаешь, что это даже не столько рекомендация, сколько добрый призыв к милосердию. Иначе быть и не может, ведь приведённый выше драконовский метод расчёта проштрафившихся ипотечников с банками прямо приведён в действующем федеральном законе «Об ипотеке». Иными словами, банки призывают «закрывать глаза» на не исполненные перед ними до конца обязательства, понять и простить.

Страховка спасёт

«Подобное решение действительно способно существенно облегчить жизнь заёмщиков, которые по тем или иным обстоятельствам оказались в трудной ситуации и не могут исполнять свои долговые обязательства, — заметил в беседе с «Русской Планетой» исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. — Хотя понятно, что далеко не всем кредитным организациям такое правило понравится: они, таким образом, теряют ощутимую часть прибыли, которая по ипотечным продуктам и так является достаточно скромной. Однако существующие сегодня страховые инструменты способны эти издержки сгладить».

К слову, по информации Федеральной службы судебных приставов, нередко взыскателям просто волей-неволей приходится списывать такие огромные долги, как безнадёжные, ведь если должник не может, даже распродав всё своё имущество, расплатиться с остатками долга, то «на нет и суда нет»

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов, чьё имя и стоит под письмом, пояснил журналистам, что данный документ не влечёт для получивших его банков каких-либо обязательств, это скорее такое приглашение к анализу ситуации. Чиновник убеждён, что банки должны к каждому случаю взыскания остатков ипотечного кредита подходить индивидуально и «прощать» остатки не автоматически, а лишь тогда, когда совершенно понятно, что эти деньги взыскать будет просто невозможно — ни через приставов, ни через коллекторов. Это письмо скорее информирует банки о том, что они действительно могут снять и с должника, и с себя финансовый балласт, не опасаясь каких-либо санкций со стороны ЦБ РФ.

Кроме того, напомнил Швецов, в 2014-м году вступили в силу поправки в Закон об ипотеке, которые предусматривают право банка получить выплату остатка долга от страховой компании по программе страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Правда банки идут по такому пути неохотно, ведь тогда ухудшаются и условия их обслуживания со стороны страховщиков.