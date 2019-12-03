Центробанк поставит на учет все гаджеты страны? Не сейчас

База для «юриков»

Российский Центробанк объявил о намерении создания единой базы персональных коммуникационных устройств – компьютеров, планшетов, смартфонов, – это должно помочь «отслеживать и пресекать сомнительные денежные операции». Эта новость всколыхнула интернет в начале декабря – показалось, что в мир слежки за нами вслед за ФСБ, Минкомсвязи, Сбербанком, «Яндексом», «Гуглом», «Майкрософтом» и «Эпплом» пришел новый крупный игрок. Нет, не показалось, но все же ажиотаж вокруг новости выглядел преувеличенным: по привычке читать только заголовки многие не заметили, что речь идет исключительно о юридических лицах.

Очевидно, что физическими лицами займутся на следующем этапе.

Более того, система учета устройств, с которых осуществляются банковские операции, по MAC-адресам и IMEI уже существует! Предполагается, что это защищает организации от мошеннических действий (на самом деле нет), а финансовую систему страны – от незаконных операций (на самом деле тоже нет).

В апреле 2018 года кредитные организации получили распоряжение Центробанка присваивать каждому сетевому устройству клиентов – юридических лиц свой идентификационный номер. Но тогда это было пробным шаром – банки вели базы, кто во что горазд, собирали данные в разных форматах и не делились информацией с регулятором

Летом 2019 года началось тестирование единой базы под кодовым названием «Анализ технических устройств», позже переименованной в «Сервис анализа технических устройств».

Китай на низком старте

Некий анонимный эксперт РБК на полном серьезе пояснил, что в ходе тестирования особое внимание уделялось устройствам, зарегистрированным более чем в одной организации. Это, конечно, очень похоже на финальный удар по коррупции. Ибо сейчас, указывают участники рынка, организаторы серых схем имеют много счетов, но мало гаджетов. Центробанк всерьез хочет уничтожить теневых дельцов, разорив их покупкой лишних смартфонов?

Интересно, что банки – далеко не овечки, всех овечек съел серый волк во время «санации рынка» – в ужасе от подобной перспективы. Только они внесли предложение об отмене бессмысленных «антиотмывочных» норм, как, словно назло, появилась очередная. Банковские служащие сейчас сравнивают себя с врачами, которые вместо лечения пациента вынуждены заполнять огромные объемы отчетности. То же происходит и в финансах, хотя, конечно, вознаграждение за сизифов труд там больше.

Можно предположить, что следующим шагом станет единый реестр всех устройств, на которых установлены приложения для перевода средств – от «Яндекс.Денег» до PayPal плюс «личные кабинеты» любого банка. Это как минимум освоение средств на создание системы, как максимум – еще одна сеть слежения за россиянами. Что ж, это лучше, чем отправлять уведомления о всех своих действиях в пять-десять организаций вручную, спасибо и на том

Китайские производители предвкушают всплеск в России спроса на дешевые смартфоны. Можно даже выпустить «смартфон для коррупции» с легко меняющимися IMEI и MAC-адресами.

А Васька слушает, да ест

Между тем деньги как уходили из России, так и уходят. В розницу – через многочисленные платежные системы в интернете и в сетях денежных переводов. Скажем, пересылка денег в Таджикистан, Киргизию, Узбекистан осуществляется абсолютно бесконтрольно, и этим пользуются отнюдь не только смуглые работяги. В промышленных объемах – через особо приближенные банки, на деятельность которых Центробанк корыстно или вынужденно закрывает глаза.

Но главный экспортер наших денег за рубеж – государственные структуры. Мы рады сообщить Центробанку о недавно проведенной сомнительной денежной операции в особо крупных размерах. Одно только раскрытие этой истории перевесит всю возможную экономию от учета бесконечных гаджетов юридических и тем паче физических лиц.

Менее полугода назад, в июне 2019 года, российский Минфин разместил на рынке два выпуска евробондов суммарной стоимостью 2,5 млрд долларов. С датами погашения в 2029 году под 3,95% годовых (1,5 млрд долларов) и в 2035 году под 4,3% годовых (1 млрд долларов). Таким образом, наша страна подписалась выплачивать 59,25 млн долларов ежегодно в течение десяти лет и по 43 млн в течение 16 лет. Просто за то, чтобы пользоваться это время двумя с половиной миллиардами долларов.

В это же самое время Россия хранила в облигациях государственного займа США с различным сроком погашения 12,1 млрд долларов в среднем менее чем под 2% годовых. Таким образом, мы взяли деньги в долг под процент заметно более крупный, чем даем их сами. Россия сыграла в сумасшедшего банкира, который выдает кредиты под 2% и принимает на депозит под 4%, хвастаясь коллегам огромными оборотами. И это в то время, когда депозиты в Европе, например, все чаще имеют нулевую, а то и отрицательную ставку

Никто не спорит, Россия – щедрая душа, но объяснить подобную нелепость невозможно. Если только не допустить невероятного предположения о том, что организаторы аттракциона каким-то образом связаны с его бенефициарами, то есть покупателями сверхвыгодных по нынешним временам облигаций.

Это далеко не единственное решение государственных органов, имеющее все признаки тех теневых схем, которые регулятор склонен находить у маленьких предприятий, блокируя их счета без всякого видимого повода. Начинать очищение надо с себя – заблокировать весь бюджет России и провести тщательную его ревизию. Будет много интересного.