Политика

Глава правительства Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада сообщил о взятии города Кабо в префектуре Уам-Фафа.

На своей странице в Facebook Нгребада поздравил правительственную армию (FACA) и союзников из России с освобождением очередного населенного пункта страны от боевиков.

Премьер-министр отметил, что правлению боевиков и их иностранных союзников будет положен конец на всей территории ЦАР.

СМИ сообщают, что большая часть радикалов покинула Кабо еще до прибытия правительственной армии, после того, как FACA освободила Батангафо и Кага-Бандоро об боевиков.

Национальная армия продолжает возвращать территории ЦАР под контроль Банги после неудачной попытки госпереворота со стороны боевиков из “Коалиции патриотов за перемены”.

В городах, где несколько месяцев бесчинствовали боевики, остановилась коммерческая деятельность, местным жителям не оказывали медицинскую помощь. Также в некоторых населенных пунктах радикалы уничтожили семена фермеров и отобрали их инструменты, тем самым парализуя сельское хозяйство.

С консультационной помощью российских специалистов, которых СМИ связывают с “ЧВК Вагнера”, FACA удалось провести ряд успешных операций по освобождению ключевых городов ЦАР, заставив радикалов бежать.