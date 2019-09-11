Трудности подсчета. Почему новость о «нулевом госдолге» – фикция

У России есть два государственных долга: нашей страны и нашей стране. Одна буква, а какова разница!

Плановая радость

Все ключевые деловые СМИ России принадлежат лицам и структурам, хорошо встроенным в вертикали власти и бизнеса. Они прекрасно понимают истинное положение вещей в стране и более того, отчасти воздействуют на него через инсайды и нужный подбор фактов. Им легко позволяют определенную фронду. И этим западникам и атеистам совершенно не хочется читать ту невнятную плесневелую идеологию, с помощью которой они пытаются нами управлять.

Но поскольку большую тройку защитников Ивана Голунова читают не только «свои», «элита», но и обычный народ, периодически нужно подбрасывать ему гордость за Россию, которая в определенных условиях заменяет гражданские свободы и материальное благосостояние. В основном этим занимаются, конечно, телеканалы, но и деловые СМИ понемногу участвуют в процессе, замазаны должны быть все. Очередной такой вброс оказался очень резонансным: трудно найти федеральный новостной сайт, который бы не сообщил 10 сентября, что у нашей страны больше не осталось госдолга.

«Если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках» – радостно рапортует РБК.

Это действительно так, отметим только, что никакого «нулевого» или тем более «отрицательного» госдолга у нас нет. Есть конкретные, реальные долги и есть резервы, которые действительно несколько превысили размер этих долгов, причем случилось это еще в конце июля. Немедленно погашать долги никто не собирается

Итак, мы знаем, что долговые обязательства России (16,2 трлн рублей) покрываются ее же ликвидными активами (17,6 трлн рублей), в первую очередь депозитами в Банке России и коммерческих банках. Что мы с этого имеем?

Радость за мудрую финансовую политику властей и два небольших нюанса, отравляющих эту радость.

О чем забыли рассказать

Во-первых, принятый для расчета долг не включает в себя долги государственных корпораций и компаний с государственным участием. Это только те деньги, которые задолжали государственные органы, случайная строчка из обширного отчета Центробанка. Между тем одни только «Газпром» с «Роснефтью» в сумме дают нам более 8 триллионов рублей, что почти равно их собственной капитализации, и одномоментно покрыть эти долги можно, лишь отдав сами компании кредиторам. Есть и тысячи других организаций с государственным участием, один только «Ростех» наплодил невероятную многомерную сеть ООО непонятного назначения. Есть еще долги граждан, которые, конечно, не государство, но вроде бы его неотъемлемая часть.

Сравним объемы этих обязательств. Россия как государство должна 15% своего годового дохода (ВВП). Средний гражданин России должен только банкам 25% своего годового дохода. Средний регион России – 50% своего годового регионального продукта. А, скажем, «Газпром» своим кредиторам – и вовсе порядка 200% дохода. Получается, что наше государство очень внимательно следит за своими обязательствами, но стимулирует граждан залезать в долги и позволяет своим менеджерам кредитоваться совсем уж беспробудно

Логика отсутствует, а вот расчет налицо.

Во-вторых, при рассказах о том, как лихо мы раздаем долги, нелишне напоминать, что еще более легко мы выдаем кредиты. И суммы, которые кому-то должны мы, ничтожны по сравнению с суммами, которые должны нам.

Допустим, мы можем погасить только государственный долг только внутрироссийскими депозитами, находящимися на счетах Центробанка и коммерческих банков. Но другие долги, в том числе вполне себе суверенные, то есть гарантированные государством, чем гасить будем? Основная часть наших международных резервов (529 млрд долларов, то есть 35 трлн рублей) хранится в иностранной валюте в иностранных же банках (409 млрд долларов, то есть 27 трлн рублей).

И если наши обязательства останутся с нами до конца, то про зарубежные депозиты есть плохая новость. Их в любой момент могут арестовать или вообще изъять. Достаточно выиграть крупное дело против России и потребовать обеспечительных мер. Когда ЮКОС отсудил было у нашей страны 50 миллиардов долларов, начались попытки арестов российского имущества – к счастью, решение было быстро отменено, да и дипломатические усилия дали о себе знать. Но как только Запад примет решение о реальном давлении на Россию, карета наших прекрасных золотовалютных резервов съежится до тыквы из 1,8 тысяч тонн золота в подвалах Центробанка. Все остальное – это ведь не деньги, а нули и единицы, и кто их ввел в систему SWIFT, тот может и стереть из нее. И ничего мы с этим поделать не сможем.

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Таким образом, за наш долг друг другу и иностранцам мы можем быть спокойны: отдадим все до копейки. С обязательствами же иностранцев перед нами самими все гораздо сложнее. И ладно просто безнадежные кредиты – их мы привычно спишем (Венесуэла и Белоруссия замерли в ожидании), тут есть если не выгода, то хотя бы какая-то барская радость.

А вот просто потерять «за ЮКОС», «за Крым», «за Цхинвал», «за Трампа» собственные деньги, для пущей сохранности вывезенные за границу, будет очень обидно

Обидно всем, кроме тех, кто настоял на подобной форме хранения национальных богатств: их работа, полагаем, не останется недооцененной.

А для простых смертных тогда останется лишь миф о мудром правительстве, избавившем страну от государственного долга. Впрочем, и они в какой-то момент задумаются – когда их собственные долги станут несовместимыми с ежедневным питанием.