Труба пристрастия: власти РФ убеждены в скором завершении «Северного потока-2»

Политика

Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил приверженность российских властей к идее скорого завершения строительства многострадального «Северного потока-2».

Стоивший нервов нескольким американским сенаторам газопровод будет достроен до конца 2021 года, убеждены в правительстве. За точными сроками Новак посоветовал обратиться к компании Nord Stream 2 AG, курирующей проект. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее курирующий в Госдуме по энергетику депутат Павел Завальный, в разговоре с коллегами из ФРГ заявил о возможном пуске по трубе первой партии газа уже этим летом.