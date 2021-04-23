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Политика

Труба пристрастия: власти РФ убеждены в скором завершении «Северного потока-2»

Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 21:03
1 мин
Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 21:03
1 мин
Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com
Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил приверженность российских властей к идее скорого завершения строительства многострадального «Северного потока-2».

Стоивший нервов нескольким американским сенаторам газопровод будет достроен до конца 2021 года, убеждены в правительстве. За точными сроками Новак посоветовал обратиться к компании Nord Stream 2 AG, курирующей проект. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее курирующий в Госдуме по энергетику депутат Павел Завальный, в разговоре с коллегами из ФРГ заявил о возможном пуске по трубе первой партии газа уже этим летом.

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ТЕГИ
Северный поток-2
Газопровод
Александр Новак
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