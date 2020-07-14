Трое российских военных получили ранения при подрыве патруля в Сирии

Политика

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На пути следования российско-турецкого патруля на трассе М-4 в Сирии боевики подорвали самодельную бомбу. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Сообщается, что взрыв произошел утром 14 июля. В результате трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Также есть пострадавшие среди экипажа турецкого бронеавтомобиля.

Взрывом повреждены бронетранспортёр российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что неудачей закончилась попытка военных США преградить путь патрулю российской военной полиции. Американские военные на бронемашине MRAP совершили попытку заблокировать путь российской колонне. Однако, броневик забуксовал, задымился и заглох на обочине.