Триллион рублей на кокаиновом кусте. Полный расклад

Венесуэлу сотрясает революция. 23 января в Каракасе лидер оппозиции, 35-летний председатель парламента Хуан Гуайдо на митинге протеста провозгласил себя новым президентом страны.

Интерес заключается в том, что 10 января состоялась инаугурация президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был переизбран на пост главы государства в период 2019-2025 годов. Однако парламент принял резолюцию, которая объявила венесуэльского лидера узурпатором. И понеслась…

Назвать Мадуро гением политики тяжело - инфляция (80 тысяч %), голод, массовая миграция населения из страны, политические репрессии и прочее. Однако российское руководство поддержало его, и стоит на стороне Николаса, снова заступаясь за не самых популярных в народе персонажей.

Также поступили Турция, Иран и... больше никто. Китай воздержался и призвал к мирному урегулированию вопроса, а остальные страны Южной Америки, а также США и Канада – выступили против. Также по своим причинам.

В ЕС призвали немедленно провести новые президентские выборы.

Талант инвестирования

Здесь все как на ладони - в общей сложности с 2006 года Россия и компания «Роснефть» инвестировали в Венесуэлу около 17 млрд долларов (свыше 1 триллиона рублей). Сейчас задолженность Венесуэлы перед Россией составляет, по самым минимальным подсчетам, 3,15 млрд долларов двусторонних кредитов, еще 3,1 млрд венесуэльская нефтяная госкомпания должна «Роснефти».

К этой сумме можно прибавить многие другие вложения в венесуэльскую экономику на суммы в миллиарды долларов. Речь идет, в частности, о контрактах «Рособоронэкспорта» на поставки оружия.

Для российской стороны появился огромный риск остаться вовсе без денег. ​В случае прихода к власти противников Мадуро нельзя гарантировать, что те будут платить по счетам. Уже сейчас значительная часть оппозиции выступает против того, чтобы выплачивать многие долги, оставленные режимом Мадуро.

Проще говоря, смена режима может полностью перечеркнуть все инвестиции и финансовую помощь России Венесуэле.

Революционер Хуан и Дональд Трамп

Оппозиция Венесуэлы сообщила о созыве 23 января общенациональной акции протеста, на которой спикер и принес символическую присягу главы государства.

Хуана Гуайдо признали уже несколько стран - США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Эквадор и Гватемала.

В ответ президент Николас Мадуро разорвал дипломатические связи с США, американским дипломатам предписано покинуть страну в течение 72 часов. Хуан Гуайдо же заявил, что дипломаты могут остаться.

Оппозиционер возглавил парламент в январе этого года, однако официально он был распущен еще в 2017 году. После выборов, состоявшихся в 2015 году, большинство в нем получила оппозиция, которая начала принимать заявления и решения, осуждающие политику действующего президента. Признавать решение о роспуске парламентарии отказались.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает временным легитимным лидером Венесуэлы именно Гуайдо. Мадуро в ответ разорвал ​дипломатические отношения с США, однако Вашингтон это решение не признал, а Гуайдо в письме на бланке национального парламента призвал все иностранные дипмиссии продолжить работу в Венесуэле.

Рука США в конфликте очевидна. Смена политического режима в неугодной стране – сценарий устаревший, но рабочий, и пренебрегать им никто не собирается. Тот факт, что за сутки некого Хуана признало сразу так много государств, тоже намекает на предварительную подготовку.

С другой стороны – народ Венесуэлы президента Мадуро не особо ценил, так как страна катилась в пропасть. США уловили момент разобраться с неугодным президентом, который их терпеть не мог, о чем он всегда говорил открыто, и чего никогда не скрывал.

Реакция Кремля

Россия считает незаконной попытку узурпации власти оппозицией в Венесуэле и предостерегает третьи страны от вмешательства в дела республики. Легитимным главой Венесуэлы Москва признает Николаса Мадуро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва самым внимательным образом отслеживает развитие событий в Венесуэле и весьма обеспокоена складывающейся ситуацией. В том числе, в Кремле обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы.

Также Кремль считает преждевременным говорить о влиянии ситуации на сырьевой рынок, и о возможности объявления эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.

Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос, сколько денег уже получила Венесуэла по кредитной линии, предоставленной Россией. И отказался отвечать на предположения об опасениях России по поводу возможной невыплаты кредита Венесуэлой.

Российский МИД предостерег от попыток внешнего вмешательства в ситуацию в стране и предупредил: события подошли к опасной черте. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков пообещал поддержку «дружеской Венесуэле».

Посол Венесуэлы в РФ заявил, что в случае обострения ситуации Николас Мадуро может обратиться за помощью к РФ. По всей видимости, не исключена его транспортировка и вывоз из страны подобно операции с Виктором Януковичем.

Российское военное производство в Венесуэле

По данным ТАСС, в 2001–2013 годы «Рособоронэкспорт» поставил в страны этого региона вооружения и услуги военного назначения на общую сумму 14,5 млрд долларов. К середине 2013 года общий объем подписанных контрактов оценивался в 11 млрд.

Первые договоры о поставке российского оружия в Венесуэлу были подписаны в 2005 году в Каракасе — 100 тысяч автоматов Калашникова (АК-103), которые заменили устаревшее стрелковое оружие бельгийского производства, 15 вертолетов (Ми-26, Ми-35, Ми-17) на сумму 201 млн долларов.

В 2006 году «Рособоронэкспорт» заключил контракт на поставку в Венесуэлу 24 многоцелевых боевых самолетов Су-30МК2 на сумму 1,5 млрд долларов и 12 зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» на сумму 290 млн долларов.

В 2006 году Россия и Венесуэла заключили контракт на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов к ним проектной мощностью около 25 тысяч автоматов и более 50 млн патронов ежегодно. Однако сроки строительства сдвигались, и завод пока так и не достроен.

В 2009 году Россия выделила Венесуэле кредит в размере 2,2 млрд долларов на приобретение российской военной техники и вооружений. Стороны заключили пакетное соглашение на закупки 11 дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) «Печора-2М» (поставки начались в 2011 году), два дивизиона ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» и три дивизиона ЗРС «Бук-М2ЭК» (поставлены в 2013 году), а также 114 БТР-80А (первые 32 бронемашины были поставлены в 2011 году), 92 танка Т-72Б1В (поставки завершены в 2012 году) и реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

Также в 2009 году в Венесуэлу были поставлены 1800 ПЗРК «Игла-С».

В октябре 2011 года Россия и Венесуэла заключили соглашение о предоставлении Каракасу кредита еще на 4 млрд долларов.

Призрак Уго Чавеса

Отметим, что бывший президент Венесуэлы Уго Чавес опирался на популярную в стране антиамериканскую риторику и проводил внутреннюю, в том числе экономическую, политику в соответствии с социалистическим курсом. Его смерть стала очередной загадкой, тень которой падает на ЦРУ.

C 5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, обязанности президента Венесуэлы исполнял Николас Мадуро, которого Чавес называл своим преемником. Новые выборы состоялись 14 апреля 2013 года. Соперником Мадуро на них выступил Энрике Каприлес Радонски, боровшийся на прошлых выборах с Чавесом. Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы.

20 мая 2018 года Николас Мадуро был переизбран на пост главы Венесуэлы на период 2019-2025 годов, получив почти 6,2 миллиона голосов. 10 января 2019 состоялась инаугурация Мадуро.

Коллапс Венесуэлы и покушение на президента

В 2016 году, по оценке Международного валютного фонда и других организаций, падение ВВП Венесуэлы при Мадуро составило 18%, инфляция достигла 550%, безработица - 21%, бюджетный дефицит - 17% ВВП, а внешний долг превысил 130 млрд долларов. Страна давно находится на грани дефолта.

С 2017 года 93% населения страны жалуется на недоедание. Ожидаемый годовой уровень инфляции составлял 1000%. Курс доллара на «чёрном» рынке превышает официальный курс в 900 раз.

Существует мнение, что главными причинами экономического кризиса являются структурные и политические факторы, среди которых большая зависимость от импорта, снижение мировых цен на нефть и госконтроль над производством и распределением продовольствия.

2 мая 2016 года представители оппозиции передали властям петицию о проведении референдума об отстранении президента Мадуро от власти. Петицию подписали 1,85 миллиона человек, что значительно выше 1% от общего числа зарегистрированных избирателей, необходимого для проведения всеобщего голосования.

Власти Венесуэлы раскрутили знакомую в России песню и замяли инцидент, наплевав на оппозицию и собственный народ.

В августе 2018 года на Николаса Мадуро было совершено покушение в Каракасе. Во время публичного выступления трибуну с президентом атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой. В 2017 году во время протестов и стычек между сторонниками и противниками президента погибло около 100 человек.

Еще до нынешних событий Каракас находился в политической изоляции и почти не имел контактов со многими латиноамериканскими соседями. Также против Венесуэлы действуют американские санкции. Страна превратилась в настоящий коктейль Молотова, который рано или поздно должен был вспыхнуть.

Акция народного протеста

И он вспыхнул. 23 января председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо дал присягу и объявил себя президентом, а в стране установилось своеобразное​ двоевластие. Объявление Хуана Гуайдо президентом последовало на третий день массовых протестов, проходящих по всей стране. За три дня митингов в Венесуэле погибли 16 человек, более 175 были задержаны.

В Вашингтоне Дональд Трамп назвал Мадуро «нелегитимным» президентом. В Белом доме объявили, что признают Гуайдо законным главой страны, поскольку он возглавляет «единственный орган власти в Венесуэле, избранный народом».

После того как Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов за 72 часа покинуть территорию страны, в Вашингтоне это решение не признали, заявив, что будут строить отношения через «временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо».

Николаса Мадуро поддерживают на данный момент некоторые высокие чины в Министерстве обороны Венесуэлы и некоторые воинские части, однако армия расколота надвое, и вероятность внутреннего военного конфликта в ближайшем будущем совсем не исключена.

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