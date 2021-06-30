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Политика
Трибунал в Гааге надолго посадил руководителей югославских спецслужб
30 июня, 2021 18:48
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Patrick van Katwijk/dpa/Globallookpress
Судьи в Гааге признали экс-глав Службы государственной безопасности Югославии Йовицу Станишича и Франко Симатовича виновными в военных преступлениях.
Силовики приговорены к 12 годам лишения свободы каждый. Решение вынес Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. Основной статьей обвинения являются репрессии против несербского населения различных регионов Югославии.
Как передает «Интерфакс», приговор был вынесен после апелляции обвинения. Подсудимые были оправданы по итогам первого процесса, проходившего в 2013 году.
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