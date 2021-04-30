Три иска Алексея Навального к администрации покровской колонии приняты судом

Политика

Во Владимирской области суд принял к производству три иска адвокатов Алексея Навального к администрации покровской ИК-2. Подготовка по ним назначена на 26 мая, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу Петушинского суда.

Как передает издание, один из исков содержит требование о признании незаконным отказ о выдаче приобретенных оппозиционером книг. Другой — требование признать незаконным решение админтсрации исправительного учреждения о постановке Навального на учет как лица, склонного к побегу. В послежнем заявлении защита Алексея требует признать незаконным действия сотрудников ИК-2 по цензурированию получаемых осужденным газет.

Напомним, в начале февраля 2021 года по требованию ФСИН суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в ИК-2 во Владимирскую область, где состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться. Не получив необходимой медицинской помощи, политик объявил голодовку. Он отказывался от пищи с 31 марта по 23 апреля.