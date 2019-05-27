Третья оружейная революция

Министерство армии США (структурное подразделение Пентагона) планирует провести масштабное исследование в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В частности, ведомство интересует возможность использования перспективных автоматизированных технологий в разведке. Заокеанские военные собираются оценить способность интеллектуальных систем моделировать развитие ситуации на театре военных действий (ТВД). Об этом говорится в заявке Министерства армии на сайте госзакупок США.

Более подробная информация о намерениях Пентагона отсутствует. Однако можно предположить, что заокеанские военные рассчитывают достичь прогресса в автоматизации сбора и обработки разведданных, а также усовершенствовать системы целеуказания и наведения

В настоящее время даже самые современные роботизированные комплексы не в состоянии действовать в парадигме «свой — чужой», то есть мгновенно определять противника и союзные силы на ТВД.

Искусственный интеллект представляет собой машину, способную к творческому мышлению. ИИ может прогнозировать развитие тех или иных процессов, предлагать оригинальные решения и учиться на собственных ошибках. Если говорить простым языком, то это суперкомпьютер с невероятными вычислительными способностями и творческой составляющей, свойственной только человеческому мозгу.

Сегодня машины действуют в основном алгоритмично, хотя и способны делать прогнозы и проводить моделирование. Огромное значение искусственный интеллект имеет в военной сфере.

Например, исследование, которое собирается провести Министерство армии США, превратит ИИ в бесценный источник информации для командира. А в будущем искусственный интеллект сможет управлять боем

Кроме того, американцы наверняка рассчитывают решить проблему распознавания компьютером своих и чужих. Это снимет почти все барьеры на пути широкого применения боевых роботов — ударных воздушных и подводных беспилотников, разнообразных наземных платформ (бронетехники, танков, артиллерии).

Сейчас решение об открытии огня принимает оператор.

Противник, обладающий современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), может заблокировать канал, по которому происходит передача команды. Да и сам радиосигнал не всегда доходит до машины в силу погодных условий, особенностей рельефа и прочее.

Множество экспертов убеждено, что появление искусственного интеллекта станет третьей оружейной революцией после изобретения пороха и ядерной бомбы. Но даже если они ошибаются, то вложения в ИИ не будут напрасными. В частности, они позволят совершить прогресс в робототехнике и в сфере управления войсками.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по теме искусственного интеллекта в США идут несколько десятилетий. Во многом благодаря им американцы разработали, пожалуй, самые совершенные в мире автоматизированные системы управления (АСУ), которые устанавливаются на многие виды военной техники.

Правда, Соединённые Штаты иногда страдают от переизбытка высокотехнологичной аппаратуры. Например, программное обеспечение истребителя пятого поколения F-35 Lightning II оказалось настолько сложным в обслуживании, что американцам, видимо, придётся сокращать количество задач, которое оно выполняет

Также провалились планы Пентагона по производству эсминцев класса Zumwalt, напичканных сложнейшей аппаратурой. Первоначально Минобороны США рассчитывали построить 32 корабля, но в итоге флот получит только три. Проект оказался слишком дорогим, а по боевым возможностям Zumwalt уступает эсминцам типа Arleigh Burke, которые относятся к предыдущему поколению.

Американцы нередко становятся жертвой переоценки собственных возможностей, однако чаще всего они достигают поставленных целей. Основным преимуществом наших «вероятных друзей» является чёткое планирование НИОКР. Пентагон совместно с ведущими аналитическими центрами и оборонными корпорациями определяет задачи, назначает ответственные за их реализацию структуры, формирует необходимый для этого бюджет.

Ещё во времена холодной войны Соединённые Штаты осознали, что практически все перспективные разработки имеют военное измерение (достаточно сказать, что Интернет зародился в стенах Пентагона). Тем или иным образом Минобороны США курирует большую часть НИОКР в стране и активно взаимодействует с гражданским высокотехнологичным сектором.

Искусственный интеллект не является исключением.

В военном бюджете США на 2020 финансовый год на исследования в этой области будут выделены 927 миллионов долларов. Пентагон является ключевой структурой, которая управляет и финансирует НИКОР по искусственному интеллекту. Лидирующая роль военных, как показывает практика, является залогом успеха

К большому сожалению, в развитии ИИ Россия заметно отстаёт от ведущих западных государств и Китая. Лакмусовой бумажкой считается количество суперкомпьютеров. У России их всего лишь четыре, у США — более 120, у КНР — около 200.

Единственным шансом РФ на рывок в этой стратегически важной области является главенствующая роль Минобороны. Нашей стране не нужно стесняться заимствовать успешный зарубежный опыт.

Пока военное ведомство России делает первые шаги. В марте 2019 года в технополисе «Эра» (Анапа) был разработан российский компьютер на основе отечественных процессоров (до этого использовался преимущественно американский хард). Разработчиками ЭВМ являются компании «Росатома» и холдинга «Росэлектроника». По информации Минобороны, «по ключевым характеристикам используемая сеть не уступает лучшим зарубежным аналогам».

Однако подобных суперкомпьютеров необходимо создать десятки, чтобы сократить гигантскую пропасть, которая отделяет нашу страну от США и Поднебесной. Выполнение этой задачи невозможно без соответствующего финансирования и что ещё важнее — организационно-правового обеспечения.

России необходимо закрепить роль Минобороны в качестве главной направляющей силы в сфере искусственного интеллекта

В свою очередь военное ведомство должно распределить новые обязанности между действующими структурными подразделениями или же создать новую институцию, которая будет отвечать за ход НИОКР по ИИ. На текущий момент можно говорить лишь о намёках на то, что рано или поздно Минобороны получит статус локомотива в области искусственного интеллекта.

Наши руководители очень любят бросаться фразами про отсутствие времени «на раскачку». Однако каждый раз решение порой элементарных организационных и кадровых вопросов затягивается.

Размытая ответственность за НИОКР и другие важнейшие программы приводит к трудностям в кооперации и постоянному переносу сроков выполнения проектов. При этом в России крайне редко наказывают за халатность и срыв дедлайнов. Да и кого винить, если обязанности из рук вон плохо распределены даже между государственными структурами.