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«Третья дочь» президента России отреагировала на протесты плакатом с митинга в 1989 году

Лилия Караева
1 февраля, 2021 14:11
2 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 14:11
2 мин
Луиза Розова
Луиза Розова/Instagram

Третья предполагаемая дочь президента России Владимира Путина, зарегистрированная в соцсетях под ником Луиза Розова, коротко прокомментировала митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Она опубликовала в Instagram фотографию плаката с московского митинга в 1989 году.

На плакате говорится: «Переплавим резиновые дубинки на презервативы!»

В следующем сториз девушка написала: «Занимайся любовью, а не войной». На это обратило внимание издание Znak.com.

Ранее Луиза Розова подписалась на аккаунт Алексея Навального в Instagram. Перед этим она опубликовала сториз, в котором пожаловалась, что в расследовании Навального ей уделили слишком мало времени.

До этого вышло другое расследование - в нем говорилось о «тайной семье» президента в Санкт-Петербурге. Путину приписывали роман со Светланой Кривоногих, которая в 2003 году родила дочь, феноменально похожую на президента. Позже женщина стала акционером банка «Россия», хотя ранее жила в коммунальной квартире и работала уборщицей. Кремль два дня комментировал публикацию.

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