Третий россиянин по делу Скрипалей: Великобритания озвучила подробности подозреваемом
Правоохранительные службы Великобритании сообщили подробности о третьем россиянине, который считается причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Полиция считает, что настоящее имя мужчины – Денис Сергеев, хотя он использовал вымышленное «Сергей Федотов». В марте 2018 года он прилетел в аэропорт «Хитроу» в Лондоне. В британскую столицу «Федотов» попал за 4 часа до того, как в другой лондонский аэропорт, «Гатвик», прибыли другие российские спецагенты - Руслан Боширов и Александр Петров.
Остановился «Федотов» в центре Лондона, однако в его гостиничном номере следов отравляющих веществ найдено не было. При этом, по данным лондонской полиции, мужчина неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в британской столице, передаёт РИА «Новости».
Между тем МИД РФ уже отверг обвинения Лондона в причастности к «делу Скрипалей». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».