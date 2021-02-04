Траты на ток-шоу Владимира Соловьева стали поводом для проверки Счетной палаты
Счетная палата проверит траты на СМИ с госучастием. Проверки коснутся в том числе канала «Россия», главным проектом которого является политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
В перечень СМИ вошли ВГТРК (включает множество телеканалов и радиостанций), Общественное телевидение России (ОТР) и «Российская газета». Контрольные мероприятия запланированы на 2021 год.
В документе на сайте ведомства раздел обозначен как «Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.
Кроме СМИ, Счетная палата изучит расходы на федеральное агентство печати и массовых коммуникаций и оценит эффективность использования имущества «Останкино».
В 2021 году расходы на СМИ увеличили по сравнению с прошлым годом. Выделяемые на образование, пенсии и демографию суммы наоборот снизятся.