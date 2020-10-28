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Трамп: В Соединенных Штатах нет свободной прессы. СМИ коррумпированы

Антон Мельников
28 октября, 2020 20:52
1 мин
Youtube / CNBC Television
Youtube / CNBC Television

В США отсутствует свободная пресса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«В США нет свободы прессы, у нас есть замалчивание событий или просто фейковые (фальшивые) новости. За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и крупные технологические компании - и возможно, даже хуже», - заявил американский лидер.

Американский президент неоднократно заявлял, что либеральные СМИ пытаются скрыть факты коррупции, в которых замешан его политический оппонент Джо Байден.

Вместе с тем, по версии Трампа, СМИ слишком активно освещают ситуацию с COVID-19 в США, уделяя мало внимания другим событиям, передаёт «ТАСС».

темы
США
Дональд Трамп
СМИ
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