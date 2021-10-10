Трамп перепутал Афганистан с Пакистаном и рассказал о судьбе брошенной военной техники
Бывший президент США Дональд Трамп перепутал Афганистан с Пакистаном и заявил, что Россия и Китай уже разбирают и изучают брошенные американскими военными вертолеты «Апачи».
Бывший американский лидер, который не упускает шанса покритиковать действующего президента США Джо Байдена за ляпы и спутанность речи, сам заявил, что США побросали дорогущие вертолеты при выходе из Пакистана. «Из… из Афганистана», - быстро поправился Трамп.
Также Трамп напомнил, что американские войска, уходя из Афганистана, оставили военную технику на миллиарды долларов. Брошенное вооружение уже разобрали русские и китайцы. Политик пояснил, что речь идет о вертолетах «Апачи», изучив их Россия и Китай в скором времени смогут делать «лучшую технику», - сообщает телеграм-канал «РИА Новости».