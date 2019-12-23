Как товарищ Берия вышел из доверия?

Жалко людей. Если не умеешь думать, так дураком и будешь жить. Но растут новые люди… Поумнее нас. Может, и жить будут поумнее. (Лаврентий Берия)

«Тиран пал», — согласно легенде именно Берия произнёс эти слова, когда перестало биться сердце вождя народов. Пока члены политбюро ошарашено смотрели на скончавшегося Иосифа Виссарионовича, Лаврентий Павлович быстрым шагом покинул стратегический объект «Ближняя дача», сел в машину и отправился в Москву.

— Уехал брать власть, — чётко и внятно произнёс кто-то из присутствующих. Ни грамма лжи в произнесённых словах не было, как не было с уходом из жизни Сталина во всём Советском Союзе более могущественного, более влиятельного человека, чем Лаврентий Берия.

Считается, что именно Берия был главным палачом в период чудовищных Сталинских репрессий. Но мало кто знает, что именно Берия остановил 1937 год и произвол «злобного карлика» и серийного убийцы Николая Ежова, сжав пресловутые «ежовые рукавицы» на горле разбушевавшегося палача.

В 1937 год возглавляемый Николаем Ивановичем Ежовым наркомат внутренних дел представлял собой автономную и не очень-то подчинявшуюся партийному руководству страны структуру.

Ежов был низложен. И вместо него (в 1939 году) назначен Берия, при котором (по разным оценкам) было реабилитировано порядка 200 тысяч незаконно арестованных заключённых

Сложившийся стереотип кричит нам о том, что именно руками Лаврентия Павловича Берии были уничтожены самые талантливые военачальники. Но забыто, что именно Берия сделал всё возможное и невозможное для того, чтобы в глубоком тылу (за Уралом) на абсолютно новом месте организовать работу советских заводов, переведённых на новые (военные) рельсы.

В сложнейших предлагаемых обстоятельствах зимы 1941 года Берия стал вторым человеком в государстве, отвечавшим за «оборонку» и тыл. А в конце войны, когда Иосиф Виссарионович распорядился учредить комитет по созданию атомного оружия, Лаврентий Павлович возглавил его, доверив научное руководство самому талантливому на тот момент физику — Игорю Васильевичу Курчатову.

«Суровой чести верный рыцарь,

Народом Берия любим.

Отчизна славная гордится

Бесстрашным маршалом своим».

(Ода Берии, 1946 г.)

Прорыв в создании атомной бомбы? Это достижение советской разведки, умноженное на умение «выдающегося организатора» Лаврентия Павловича Берии создать особую атмосферу.

В этой атмосфере отсутствие результатов в кратчайшие сроки было синонимично слову смерть. Отличная «мотивация» для рывка в условиях, когда атомная промышленность создавалась с нуля и нужно было отстраивать заводы и внедрять технологии, напрочь отсутствовавшие в Советском Союзе.

Если бы не «Лаврентий Берия и его террор», то атомная бомба была бы создана в Стране Советов на 7-10 лет позже, что автоматически загнало бы СССР на геополитические задворки мира

Берия был атеистом? Хуже. Агностиком. В марксизм и ленинизм Лаврентий Павлович верил только для проформы, зная, что никакая идеология, никакие методы кнута и пряника не заставят русского человека работать так, как заставит его работать один лишь метод кнута.

Только Лаврентию, который был моложе Иосифа Виссарионовича на целых 20 лет, можно было доверить диапазон жизненно важных для страны задач, предоставив исключительные полномочия. Эти полномочия, а не занимаемые Берией посты и тем более не орденской иконостас на груди наркома заставляли вытягиваться перед этим человеком по стойке «смирно» членов Политбюро, безропотно выполнявших все его приказы.

«Демонизм», приписываемый Берии, сделал его самой удобной персоной для того, чтобы свалить на него весь эшелон преступлений Сталинской эпохи. Хотя наравне с Берией за него ответственны и «авторы оттепели». В том числе, лихо подписывавший расстрельные списки Никита Сергеевич Хрущёв.

Если при Сталине Берия был вторым человеком в государстве, то в момент последнего удара сердца вождя, стал безоговорочно первым — как заместитель председателя Совета министров, в чью компетенцию входит ключевой спектр внутренних и внешних вопросов, а как шеф МГБ — человек, который имеет исчерпывающее право карать и миловать граждан СССР.

Именно Лаврентий Павлович прекращает дело врачей-вредителей. По его требованию объявляют общую амнистию, согласно которой из мест лишения свободы должен освободиться 1 млн заключённых. Производство 400 тысяч уголовных дел прекращается. Такого «реверанса» перед советским обществом, которое добросовестно кошмарили три с половиной десятилетия подряд, от самого грозного человека в стране можно было ожидать только в одном случае. В преддверии восшествия на освободившийся престол.

Берия-реформатор

Лаврентий Павлович хотел отрешить партийную номенклатуру, ничего не понимающую в вопросах хозяйствования, от реального управления процессами путём перераспределения власти и передачи полномочий конкретным советским органам. Он вполне обоснованно полагал, что пребывание у власти не имеющих надлежащего образования людей приводит к управленческим ошибкам и тормозит развитие страны.

Такого рода инициативы, как и предложения по реальной федерализации СССР, партийная номенклатура простить Лаврентию Павловичу не могла. Слыхано ли? Каждая республика, по мнению Берии, должна была получить реальную автономию и полное право решать вопросы своей жизни и устройства на местах.

Что за «демократические реформы»?

Берия восстанавливал прерванные связи с Югославией и предлагал объединить ГДР и ФРГ, отказавшись от идеи строительства социализма в Восточной Германии. Могло ли это понравиться остальным членам Политбюро? Вопрос риторический.

Был ли Берия сексуальным маньяком, для которого отлавливали в подворотнях припозднившись московских старшеклассниц? Но в уголовном деле Берии почему-то имеются сведения только об… одной девушке, которая оказалась в его постели.

Список женщин, которые подверглись сексуальному насилию Берии, был изъят из уголовного дела… генерала Власика, расследование против которого инициировал Берия. В противном случае объяснить, что имена «потерпевших» в этих списках практически полностью совпадают, можно только, допустив, что потерпевших женщин Власик и Берия «пускали по кругу».

Либеральные реформы, начатые Берией, привели в нервный шок партийную номенклатуру, полагавшую, что расследование Берией обстоятельств смерти вождя народов, приведёт к арестам верхушки Политбюро. Что было бы логично. В обстановке строжайшей секретности было принято решение убрать Лаврентия, упредив таким образом обвинения в антисталинском заговоре.

Некоторые исследователи полагают, что весь «процесс над Берией» был инсценирован, а сам «великий и ужасный» руководитель советских органов госбезопасности был застрелен охранниками ещё 26 июня 1953 года, на полгода раньше своей так называемой казни, в своём особняке на Малой Никитской.

Есть и более экзотическая версия расправы, согласно которой в окна Лаврентия Павловича, у одного из которых стоял сам нарком, дали очередь из крупнокалиберного пулемёта подъехавшие на грузовике солдаты. Но это уже из области фантастики.

Подтверждения этой версии нет. Как нет и ни одной фотографии, запечатлевшей Берию с момента ареста и вплоть до «официальной даты расстрела» — 23 декабря 1953 года

На заседании Совета Министров на всемогущего Берию обрушился тихий и неприметный Хрущёв, который рассказал, что тот протаскивает враждебную идеологию, варварски попирая принципы марксизма-ленинизма, нанося урон партии, при этом шпионя в пользу Великобритании.

Хрущёв, этот откровенный аутсайдер гонки за власть после смерти Сталина, позже даст прикурить всем, консолидировав в своих руках высшие посты в партии и правительстве через совсем небольшой промежуток времени.

Берия попытался сказать слово в своё оправдание, распахнулась дверь и… вошли генералы и маршалы СССР, возглавляемые Жуковым, и лучший друг Лаврентия Павловича Георгий Маленков произнёс историческую фразу:

«По советским закона приказывают: арестовать Берию»

По воспоминаниям Хрущёва команду на арест Берии отдал он:

«Взять этого гада, изменника Родины, и отвести куда надо!»

Желающих приобщиться к изобличению Лаврентия Павловича во всех смертных грехах, нарезанию его тела ломтями и поеданию «тирана всех времён и народов» было немало.

Арест произведён. Но… куда? Куда его вести? Где содержать человека, которому минуту назад подчинялся весь аппарат госбезопасности? Вопрос непростой. Сначала Лаврентий Павлович был заперт в здании Совмина, рядом с кабинетом Георгия Маленкова. А после переведён… Нет, не в Бутырку, куда направлялись другие изменники родины. Он содержался в бункере под штабом Московского военного округа под специальной охраной.

На пленуме Центрального комитета партии, который прошёл со 2 по 7 июля 1953 года вопросом № 1 был вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии»

Следствие по делу Берии и его окружения вел генеральный прокурор Советского Союза Роман Руденко. Да. Именно тот человек, который выступал обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Расследование продолжалось вплоть до 26 ноября.

Против тирана и предателя Родины сработали годами вырабатывавшиеся принципы обличения неугодных советской во всех смертных грехах. Обвинений, выдвинутых против Берии, хватило бы на три смертных приговора.

Здесь была и работа на мусаватистское правительство в Азербайджане в 1919 году, через которое протягивали руки к горлу молодой советской власти агенты Британской Империи, убийство старого большевика Кедрова, преследование и расстрелы родственников Орджоникидзе, интриги и провокации против советских партийных деятелей, террористические расправы над простыми советскими людьми, попытка активизации империалистических сил, сотрудничество с Гитлером в 1941-м, стремление восстановить в СССР господства буржуазии и даже изнасилование 16-летней школьницы Дроздовой.

Лаврентий Павлович в последнем слове (если взять на веру то, что он действительно дожил до декабря 1953 года) признал работу на мусаватистскую разведку, деятельность которой имела контрреволюционную составляющую, и многочисленные связи с женщинами, потребовав к себе снисхождения

Увенчавшие расстрельный вердикт слова Председателя Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит» не оставляют Берии шансов.

По официальной версии исполнение приговора было доверено охранявшим его лицам. Некоторые очевидцы казни свидетельствовали, что за считанные минуты до казни Лаврентий Павлович держался достойно. Был бледен. На правой стороне лица угадывался нервный тик. Впрочем, ненавидевший Берию Жуков говорил, что Лаврентий Павлович умирал позорно, становясь на колени, плача, а под конец «обмаравшись».

На спусковой крючок табельного пистолета нажал генерал-полковник Павел Батицкий, один из тех, кто арестовывал Берию вместе с Жуковым. А в 19.50, 23 декабря 1953 года был подписан акт о смерти на основании вынесенного приговора. В это время тело Берии, которому посмертно, как, впрочем, и всем расстрелянным в СССР, было отказано в пристойном захоронении, уже везли в Донской крематорий. По одной из версий прах был закопан на Донском кладбище в общей могиле, по другой развеян над водами Москвы-реки.

Советские люди проводили в последний путь грозного Лаврентия Павловича частушкой.

«Наш товарищ Берия вышел из доверия.

И товарищ Маленков надавал ему пинков».

Такая история.